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Kerküklü Din Adamlarından Birlik Çağrısı

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Kerküklü Din Adamlarından Birlik Çağrısı
Irak Kürt bölgesel Yönetimi, 25 Eylül'de referandumda sandık başına gitmeye hazırlanırken, Türkmen din adamları referandumdan vazgeçerek milli birliği...

Irak Kürt bölgesel Yönetimi, 25 Eylül'de referandumda sandık başına gitmeye hazırlanırken, Türkmen din adamları referandumdan vazgeçerek milli birliği koruma çağrısında bulundu.

IKBY tüm eleştirilere rağmen "bağımsızlık referandumuna" gitmeye hazırlanıyor. Referanduma sayılı günler kala din adamları Kerkük halkına barış, birlik ve kardeşliklerini koruma çağrısı yaptı. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referanduma Kerkük Eyalet Meclisinin de katılma kararı üzerine Kerkük'te Türkmenlere karşı şiddet hareketlerinin başlamasına tepki gösteren Din Adamları Sözcüsü Şeyh Muvaffak İzzettin, Kerkük'ün Irak'ın bir parçası olduğunu, et ve tırnak gibi olup birbirinden ayrılamayacağını söyledi. Kerküklü din adamları adına basına açıklama yapan Şeyh Muvaffak İzzettin bu mübarek ayda imam ve hatiplere birlik kardeşlik ve sevgiden bahsetmeleri çağrısında bulundu. Kerkük Din Adamları toplantısına Arap, Türkmen ve Kürt din adamları katıldı. Kerkük'te her milletten ve dinden insanlar bulunduğunu belirten Şeyh Muvaffak, Kerkük halkının bir bütün olduğunu, Irak'ın bir parçası olarak et ve tırnak gibi birbirinden ayrılamayacağını söyledi. Şeyh Muvaffak İzzettin, Kerküklü din adamları olarak halkımıza, tarihimizi ve birliğimizi koruma çağrısı yapıyoruz dedi. Şeyh İzzettin, ayrıca Kerkük'te barışın korunması için eyaletteki bütün siyasi parti ve grupları ve yetkililere milli birliği koruma çağrısı için mektuplar yazdıklarını söyledi.

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