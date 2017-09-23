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Kimsesiz Kadına Belediye Sahip Çıktı

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Kimsesiz Kadına Belediye Sahip Çıktı
Van'ın Çaldıran Belediyesi ilçede ikamet eden kimsesiz kadına sahip çıktı.

Van'ın Çaldıran Belediyesi ilçede ikamet eden kimsesiz kadına sahip çıktı.

Çaldıran ilçesine bağlı Karadulda Mahallesinde ikamet eden ve kimsesiz olan Hediye Bilicier (45) hastalanarak Çaldıran Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan tetkiklerin ardından Erciş Devlet Hastanesine sevkine karar verildi. Hastaneye yalnız gidemeyeceğini anlayan Bilicier, Çaldıran Belediye Başkan Yardımcısı Alp Şevket Aksoy'un kapsını çalarak yardım istedi. Bilicier, doktora gitmek üzere Erciş Devlet Hastanesine sevkinin yapıldığını ve kimsesizlikten tek başına gidemediğini dile getirdi. Belediye Başkan Yardımcı Aksoy'un talimatı üzerine Bilicier, belediyeye ait ambulansa yanına refakatçı olarak bayan beleye personeli ile Erciş Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından Bilicier, tekrardan belediyeye ait ambulansa ikamet ettiği Karadulda Mahallesi'ndeki evine bırakıldı. Bilicier, belediye yetkililerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek dua etti. Belediye yetkilileri ise belediyesine ait ambulansının olduğunu belirterek, "Ambulansa ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın bize 0539 552 6901 nolu Whatsap ihbar hattından bizlere ulaşmaları mümkün. Ambulansımız 7/24 hizmet vermektedir, vatandaşlarımızın hizmetindedir" dediler

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