'Kırık Koldan' ölüm davası AYM'de

Samsun'da 2009 yılında kırılan kolu için götürüldüğü özel hastanede, ameliyat sonrası yaşamını yitiren 5 yaşındaki çocuğun ailesi, başlattıkları hukuk mücadelesini 8 yıldır sürdürüyor. Aile, AYM'ye başvurdu

Samsun'da 2009 yılında, kırılan kolunun tedavisi için götürüldüğü özel hastanede, ameliyat sonrası yaşamını yitiren 5 yaşındaki Yiğit Yakup Sarı'nın ailesi, başlattıkları hukuk mücadelesini 8 yıldır sürdürüyor. Açtıkları ceza davasında ameliyata giren anestezi uzmanı F.B.'nin beraat etmesinin Yargıtay tarafından onanması aileyi kahretti.

Sarı çifti, adil yargılama hakkının ihlal edildiğini gerekçe gösterip yeniden yargılama talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Aile, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nin vermiş olduğu birbiriyle çelişkili raporlarla F.B.'nin beraat ettiği iddiasında bulundu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK

Sarı ailesinin avukatı Soner Gümüşkaya, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından sunulan son rapora rağmen böyle bir karar çıktığını belirterek şöyle dedi: "Yargının da eninde sonunda adaleti bulacağına inanıyorum. Ailesi elbette ki çok üzüntülü. Bir taraftan çocuğun acısını yaşarken, bir taraftan da bu hukuk sürecindeki yaşananları artı bir acı olarak hissediyor. Adalete inanıyorum. Sonunda gerçek ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacak. Biz sonuna kadar bu davayı takip edeceğiz gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz."

HHALK