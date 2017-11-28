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Kış aylarında cilt bakımı

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Kış aylarında cilt bakımı
Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, kış aylarında cildi zararlı etkenlerden korumak için bol bol meyve ve sebze tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, kış aylarında cilt bakımının nasıl yapılması gerektiği konularında bilgi verdi. Dr. Öcal, “Cildimizin canlılığı ve parlaklığı en önemli sağlık göstergelerinden biridir ve havanın soğumaya başladığı bu aylarda daha özel bakıma ihtiyaç duyar. Soğuk, sert rüzgar ve kirli havaya maruz kalan cildimiz kurur, nemini kaybeder. Kış aylarında cilt bakımımızda bazı püf noktalara dikkat ederek dış etkenlere karşı derimizi koruyabiliriz” dedi.
Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, soğuk havalarda cilt bakımının püf noktaları hakkında şu bilgileri verdi: 
“Kış aylarında yaz aylarına göre daha az su ihtiyacımız olduğunu hissetsek de soğuk ve kuru hava nedeniyle vücut su kaybına uğrar ve terleme de azaldığı için cildimizin nemini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle genel vücut sağlığımız ve cildimiz için her mevsim bol su tüketmeliyiz. Canlı ve ışıldayan bir cilt sağlıklı bedenin yansımasıdır. Kış aylarında cildimizi zararlı etkenlerden korumak için bol bol meyve ve sebze tüketmeliyiz. Meyve ve sebzeler, serbest radikallerin neden olduğu hasarlara karşı cildi koruyan güçlü antioksidanlar içerir. A, C, E vitaminleri, çinko, bakır, demir, selenyum alımı yanında zayıflama diyetlerinin abartılmaması ve yağ, karbonhidrat kısıtlamasının dozunda yapılması saç, deri sağlığı ve güçlü bir bağışıklık sistemi için önemlidir.


Cildimiz doğrudan soğuk havaya maruz kaldıkça nem kaybeder. Nem kaybı ise deride kuruluk, çatlama, pul pul dökülme ve kaşıntı gibi problemlere neden olur. Bu tip sorunlarla karşılaşmamak için her yıkamadan sonra yüzümüze ve banyodan sonra vücudumuza nemlendirici krem ve losyonlar uygulamalıyız. Nemlendiriciler, cildin daha sağlıklı ve genç görünmesini sağlar. Her gün düzenli kullanıldığında cildin görevini daha sağlıklı şekilde yerine getirmesine destek olur; cildi pürüzsüz ve yumuşak yapar. Seçeceğiniz nemlendiricinin silikon, paraben ve renklendirici gibi kimyasallar içermediğinden mutlaka emin olun. Kış aylarında da güneş koruması devam ettirilmelidir. Özellikle karda, yansımanın etkisiyle, yüksek yerlerde güneşin etkisi artmaktadır. Bu nedenle özellikle leke problemi olan kişilerin SPF: 15–30 arası sprey, krem veya losyon formlarındaki koruyuculardan kullanmalarında fayda vardır. Düzenli ve kaliteli uyku cilt sağlığı üzerinde doğrudan etkilidir. Düzenli uykuyla hormonlarımız dengelenir ve cildimiz yenilenir. Bu nedenle her gün mutlaka yeterli ve kaliteli uyku aldığımızdan emin olmalıyız.”

Çok sıcak suyla duş alınmaması uyarısında bulunan Dr. Serra Hande Öcal açıklamasını şöyle tamamladı: “Sıcak suyla yıkanmayı seviyorsanız, soğuk kış aylarında muhtemelen suyun ısısı biraz daha artacaktır. Fakat çok sıcak suyla yıkanmanın cildimize yaptığımız bir kötülük olduğunu bilmeliyiz. Belirli bir ısının üzerindeki su ve sabun türü temizleyicileri aşırı kullanmak, 

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