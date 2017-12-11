Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte; aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi trafiği olumsuz yönde etkileyen hava ve...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte; aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi trafiği olumsuz yönde etkileyen hava ve yol koşullarından vatandaşlarımızın etkilenmesini önlemek, can ve mal güvenliklerini korumak, huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla kış mevsimi trafik tedbirleri koordinasyon toplantısı kaymakamlık makamında gerçekleştirildi.

2017-2018 Yılı kış mevsimi süresince trafik güvenliği açısından yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önceden hazırlıklı olmak, etkin ve zamanında müdahale etmek amacıyla alınacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Başkanlığında; Belediye Başkan V. Mehmet Ertaş, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Alpay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Sağlık Müdürü İbrahim Burak Can, İlçe Meteroloji Müdürü Rahmi Ulaş, İlçe Orman İşletme Şefi V. Canan Avcı ve İlçe Yazı İşleri Müdürü Nurşen Salman'ın katılımıyla kış mevsimi güvenlik tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda açıklama yapan Kaymakam Ali Sırmalı "Kış aylarının gelmesi ile birlikte ilçede ikamet eden vatandaşlar ile; Edremit-Yenice, Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yol güzergahlarında Edremit'ten transit geçiş yapan vatandaşların ve Edremit merkez ve mahallelerinde yaşayan vatandaşların trafikte güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerinin sağlanabilmesi için; yolların açık olması, yaşanabilecek afet durumlarına karşı hazırlıklı olunması, aşırı yağışlardan dolayı yolların kapanma ihtimaline karşı greyderlerin hazır bulundurulması gibi bir çok tedbiri içeren toplantıyı kurum amirlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda kış mevsimi süresince özellikle trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek; aşırı yağmur, kar, sis, buzlanma ve bunun gibi olumsuz hava ve yol koşulları sonucu oluşabilecek etkileri en az indirgemek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunarak, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımızın koordineli bir biçimde hızla müdahalede bulunabilmeleri için birçok tedbir alınarak uygulamaya konuldu" dedi.

Edremit'te kış mevsimi süresince karayolları trafik güvenliği tedbirlerinin alındığını belirten Kaymakam Sırmalı: "Kamu kurumları olarak halkımızın sorunsuz bir kış dönemi geçirebilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye için hazırız" dedi.