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Kontrolsüzce Yola Çıkan Otomobil Sürücüsü Kazaya Sebep Oldu: 1 Yaralı

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Kontrolsüzce Yola Çıkan Otomobil Sürücüsü Kazaya Sebep Oldu: 1 Yaralı
Kocaeli'de benzinlikten yola kontrolsüz çıkış yapan otomobil ile seyir halindeki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de benzinlikten yola kontrolsüz çıkış yapan otomobil ile seyir halindeki otomobil çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi D-130 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel'den İzmit istikametine seyir etmekte olan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 41 E 6749 plakalı otomobil, D-130 karayolu üzerinde bulunan bir benzin istasyonundan kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı iddia edilen İsmail T. idaresindeki 41 K 5645 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobilin sürücüsü İsmail T. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail T., Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail T. idaresindeki otomobile çarpan diğer otomobil sürücünün ise yaralanmadığı öğrenildi.

Kazadan dolayı kullanılamaz hale gelen iki otomobil çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

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