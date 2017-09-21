  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Köpek Isıran 10 Yaşındaki Iraklı Çocuğun Gözyaşları

» »
Köpek Isıran 10 Yaşındaki Iraklı Çocuğun Gözyaşları
Samsun'da parkta başıboş köpek tarafından ayak bileğinden ısırılan 10 yaşındaki Iraklı çocuk uzun süre gözyaşı döktü.

Samsun'da parkta başıboş köpek tarafından ayak bileğinden ısırılan 10 yaşındaki Iraklı çocuk uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, İlkadım ilçesi Anıt Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Muhammet, parkta oyun oynarken kemik yiyen bir sokak köpeğinin yanına yanaştı. Köpek bir anda Muhammet'e saldırdı. Köpeğin sağ ayak bileğini ısırarak yaraladığı küçük çocuk dakikalarca gözyaşı döktü.

Meraklı vatandaşlar etrafını sardı

Iraklı Muhammet'in köpek tarafından ısırıldığını gören 2 vatandaş, çocuğun yardımına koştu. Durumu 110'a bildiren biri kadın iki kişi, ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Meraklı vatandaşlar ise küçük çocuğun etrafında adeta çember oluşturdu.

"Bana iğne yapmasınlar"

Sağlık ekiplerini görünce acısını unutan Muhammet bu kez de "Bana iğne yapmasınlar. Hastaneye götürmesinler" diye ağlamaya başladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammet, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosikletiyle Otomobile Çarpan Genç Kız Yaralandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Düzce’de Fuhuş Başkanında 2 Gürcistan Uyruklu Kadın Yakalandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Suriyeli 8 Yaşındaki Read Aşram’ı Boğarak Öldüren Afganistan Uyruklu Asad Khan Tutuklanarak, Maltepe Cezaevi’ne Gönderildi.21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • İzmir’de Polislerin De Aralarında Bulunduğu Uyuşturucu Şebekesine Operasyon21 Eylül 2017 Perşembe 17:28
  • Bursa’da Vahşet21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • Virajı Alamayan Otomobil Karşı Şeride Geçti: 1 Yaralı21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • Göçük Altında Kalan İki İşçi Ağır Yaralandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • 30 Küçükbaş Hayvan Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı21 Eylül 2017 Perşembe 17:13
  • Yayladağı’na Top Mermisi Düştü21 Eylül 2017 Perşembe 17:03
  • Elazığ’da Feci Kaza: 3 Ölü, 1 Yaralı21 Eylül 2017 Perşembe 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti