Köpek Isıran 10 Yaşındaki Iraklı Çocuğun Gözyaşları

Samsun'da parkta başıboş köpek tarafından ayak bileğinden ısırılan 10 yaşındaki Iraklı çocuk uzun süre gözyaşı döktü.

Samsun'da parkta başıboş köpek tarafından ayak bileğinden ısırılan 10 yaşındaki Iraklı çocuk uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, İlkadım ilçesi Anıt Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Muhammet, parkta oyun oynarken kemik yiyen bir sokak köpeğinin yanına yanaştı. Köpek bir anda Muhammet'e saldırdı. Köpeğin sağ ayak bileğini ısırarak yaraladığı küçük çocuk dakikalarca gözyaşı döktü.

Meraklı vatandaşlar etrafını sardı

Iraklı Muhammet'in köpek tarafından ısırıldığını gören 2 vatandaş, çocuğun yardımına koştu. Durumu 110'a bildiren biri kadın iki kişi, ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Meraklı vatandaşlar ise küçük çocuğun etrafında adeta çember oluşturdu.

"Bana iğne yapmasınlar"

Sağlık ekiplerini görünce acısını unutan Muhammet bu kez de "Bana iğne yapmasınlar. Hastaneye götürmesinler" diye ağlamaya başladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammet, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.