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Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Lee, Genelkurmay Başkanı Akar’ı Ziyaret Etti

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Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Lee, Genelkurmay Başkanı Akar’ı Ziyaret Etti
Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Jongsup Lee, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Jongsup Lee, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Kore Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Korgeneral Jongsup Lee ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Korgeneral Lee'ye iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında gösterdiği katkılardan dolayı, Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat madalyası tevcih edildi.

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