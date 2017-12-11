Kosova Başbakanından Maarif Okullarına Övgü

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova'nın tarihi şehri Prizren'de Uluslararası Kosova Maarif Okulunu ziyaret etti.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova'nın tarihi şehri Prizren'de Uluslararası Kosova Maarif Okulunu ziyaret etti. Haradinaj, Kosova'da yüksek kalitede eğitim veren böyle bir okulun varlığından memnuniyetlik duyduğunu söyledi.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Kosova'nın tarihi şehri Prizren'de Uluslararası Kosova Maarif Okulunu (International Maarif Schools of Kosova) ziyaret etti. Başbakan Haradinaj'a bu ziyaretinde Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç eşlik etti. Başbakan Haradinaj'ın okula gerçekleştirdiği ziyareti vesilesiyle düzenlenen programa Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye Maarif Vakfı Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, Uluslararası Kosova Maarif Okulu Müdürü Mesut Özbaysar ve ilgililer katıldı.

Uluslararası Kosova Maarif Okulu Müdürü Mesut Özbaysar tarafından okulun çalışmaları hakkında bilgi alan Kosova Başbakanı Haradinaj burada yaptığı konuşmada, Kosova'da yüksek kalitede eğitim veren böyle bir okulun varlığından memnuniyetlik duyduğunu belirtti. Başbakan Haradinaj, "Bu okul, Kosova'daki çocuklar için yüksek standartlarda ve bu kadar iyi bir programla eğitim görmeleri açısından gerçekten iyi bir imkan. Prizren'deki Maarif Okulu yükseköğretim seviyesine sahip ve çok ciddi bir okul" ifadesini kullandı. Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Haradinaj, Kosova olarak Türkiye ile çok iyi işbirliği geliştirdiklerini kaydederek, "Bu işbirliğini okulunuz ile birlikte arttıracağız" dedi.

Uluslararası Kosova Maarif Okulunda düzenlenen program kapsamında Trabzon Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencileri de Türkçe şarkılar seslendirdi, öğrenciler Arnavut milli giysileri ile gösteri sundu. Kosova'da Priştine yakınlığındaki Liplan ve Prizren'deki iki okulda olmak üzere toplam 230 öğrenci eğitim görüyor. Maarif Vakfı Balkanlardaki ilk okullarını Kosova'da açmıştı.