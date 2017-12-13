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Köylülere avcılık belgesi şoku

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Köylülere avcılık belgesi şoku
Ordu'da, tüfekleriyle daha önce ormanda terörist arayan köylüler, avcılık belgesi ve izni olmadan yaban domuzu avına çıktıkları gerekçesiyle tüfeklerinin ellerinden alınmasına tepki gösterdi

Karadeniz'de otomatik ve pompalı tüfekleriyle, güvenlik güçlerine destek vermek için zaman zaman dağlarda terörist peşine düşen köylülerin başı yaban domuzlarıyla dertte. Yaban domuzu sayısı artarken, köylüler de zaman zaman otomatik ve pompalı tüfekleriyle domuz avına çıkıyor. 

Avcılık belgesi ve izni olmadan avlananlara karşı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de sürekli denetim yapıyor. Ekipler, belgesi olmayan avcıların tüfeklerine el koyup işlem yapıyor. 

Köylülerin mağdur olduğunu da belirten Sinan Biçer, şöyle konuştu; "Bölgemiz dağlık ve coğrafi yapısı çok zor. Burada yaşayan köylüler benim gibi geçen yıl bölgemizde terör mevzusu olunca silahlanıp teröristlerin peşinden gitti, güvenlik güçlerine destek verdi. Bölgede yaban domuzu çok. Domuz avlamak için av belgesi ve izin gerekiyormuş. Av belgemiz olmadığı için benim ve arkadaşlarımın ruhsatlı tüfeklerine el koyuldu. Eskisi gibi köylerde nüfus da yok, göç çok oldu. Böyle giderse yaban domuzlarıyla mücadele edecek avcı da kalmayacak."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise avcılık belgesi ve izni olmadan domuz avcılığının yapılamadığını, şikayet, ihbar ve denetimler sonucu el konulan tüfeklerin de ihaleyle sonradan satışa çıkarıldığını belirtti. DHA / ORDU

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