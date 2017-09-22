Kozan’da İş Adamlarına Kobigel Projesi Anlatıldı

KOSGEB Adana İl Müdürlüğü tarafından Kozan ilçesindeki imalat sanayi sektöründe hizmet veren iş adamlarına Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)...

KOSGEB Adana İl Müdürlüğü tarafından Kozan ilçesindeki imalat sanayi sektöründe hizmet veren iş adamlarına Kobi Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) projesi anlatıldı.

KOSGEB Adana İl Müdürü Hüseyin Şen'in katılımı ile Kozan ilçesinde imalat sektöründe hizmet veren sanayici iş adamlarına KOBİGEL projesi hakkında slayt gösterisi eşliğinde bilgi verildi.

Kozan Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren mobilya, pvc, demir doğrama gibi bir çok imalat sektöründen iş adamının katıldığı program Kozan Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşti.

KOSGEB Adana İl Müdürü Hüseyin Şen slayt gösterisi eşliğinde üretici iş adamlarına KOBİGEL'in amacı, uygulama şekli, proje çağrı konuları, KOSGEB açısından proje esaslı desteğin yararı, KOBİ açısından proje hazırlamanın yararı, ulusal hedeflere katkı, kaynak kullanımında etkinlik, desteği azami oranda faydaya dönüştürecek olanların desteklenmesi, proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve Kosgeb'e sunulacak projenin nasıl olacağı konuları hakkında bilgi verdi.

KOBİGEL proje teklif çağrısının 11 Eylül 2017 ile 20 Ekim 2017 tarihleri arasında KOSGEB online başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Hedef sektörün İmalat Sanayi işletmeleri olduğu, çağrı bütçesinin 500 milyon Türk Lirası olduğu, proje başına destek üst limitinin 300 bin Türk Lirası geri ödemesiz, 700 bin Türk Lirası geri ödemeli toplam 1 milyon Türk Lirası en üst limit olduğu, destek oranının tüm bölgelerde yüzde 60 olduğu proje süresinin ise en az 6 en fazla 12 ay olduğu öğrenildi.

Toplantıya, Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın ile Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Kozan'da imalat sanayi sektöründe hizmet veren iş adamları katıldı.