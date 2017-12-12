Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Kralın Diş Ağrısı" adlı oyunu çocuklar için sahneliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Kralın Diş Ağrısı" adlı oyunu çocuklar için sahneliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun en sevilen oyunlarından biri olan "Kralın Diş Ağrısı', çocuklar için yeniden sahnede. 4 yaş ve üzeri yaş grubundan çocuklara yönelik olarak sahnelenen "Kralın Diş Ağrısı', Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından seyircisiyle buluşuyor. Pekcan Türkeş'in yazdığı oyunu yeniden düzenleyen E. Ertan Akman, aynı zamanda oyunun yönetmenliğini de üstlendi. Dekor ve kostümlerinde Murat Şimşek'in, ışıklarında Haluk Sayılır'ın imzasını taşıyan oyunun müzik düzenlemesi ise Müge Açıkdüşünenler'e ait. Oyun, çok korktuğu için bütün diş hekimlerini ülkesinden kovan kralın aniden yaşadığı dayanılmaz diş ağrılarından kurtulma hikayesi anlatılıyor.

Kralın Diş Ağrısı, her Çarşamba, 11.00 ve 14.00 saatlerinde Tayyare Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyunları ve programlarına www.bursasehirtiyatrosu.gov.tr adresinden ulaşılabilir.