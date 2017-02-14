"Kritik Viraj"dan ne kazandık?

Samsunspor'un "Kritik viraj" olarak nitelendirdiği o dört maç geride kaldı...
Peki bu dört maçtan istenilen alındı mı? Alınmadı mı?
Bakalım;
Samsunspor transfer tahtasının açılma sürecinin bu kadar uzun olacağını hesaba katmadığı için, yeni transferlerin sadece söylentiden ibaret olduğu zamana denk gelen Bandırmaspor mağlubiyetini "Kritik viraj" sürecine katmamız doğru olmaz...
Adanademirspor maçına gelirsek;
Yine deplasmanda oynanan ve son dakikada gelen gol ile mağlup olan temsilcimiz yeni transferlerini ilk kez sahaya sürmüştü.
Kimilerine göre şansızlıktı, kimilerine göre deplasman fobisi...
Ama bu karşılaşmayı da seyircisiz olmasına rağmen kaybeden Samsunspor oldu ve "Kritik virajda" bir ağır yara aldı...
Bu karşılaşma Samsunspor'un hanesine puan yazılmadı ama, takım olma yolunda ve toparlanma sürecinde önemli bir yolu kat etti.
Ardından Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ki, oynanan futbol ve bunun skora yansıması hepimizi heyecanlandırdı...
Ve bu maçın ardından köşe yazımda, Sivasspor deplasmanından alınacak bir puan bu takıma kaybetmeyi unutturur demiştim, ama olmadı.
Süper Lig'de oynadığı zamanlarda da, 1.Lig'de de, hele ki Ocak ve Şubat ayına denk geliyorsa, sezonun en zor deplasmanlarından ilk 3'e girer, Sivas deplasmanı.
Bana kalırsa; Adana deplasmanında olduğu gibi Sivas deplasmanı da puan getirmese de Samsunspor'a çok şey getirdi emin olun...
Bu maçla birlikte Kritik Viraj tamamlandı, elde var 3 puan...
Ben bu dört karşılaşma için 6 puandan aşağısı uçurum demiştim ama kimse Samsunspor'un bu kadar uzun vadeli ve kaliteli bir kadro yapılanmasını gideceğini düşünemezdi.
Düşünürdüm diyen adama "Sen Kahin misin" derler!
Bugün 1.Lig'de 11 puan 6 golle, hangi takım 10 milyon borç ödeyip birde üzerine 13 tane transfer yapabilir ki...
Hiçbiri...
Şimdi 'O Kritik Viraj'ın Samsunspor'a neler kazandırdığını Mersin ve Bolu karşılaşmalarında göreceğiz.
Asıl Kritik Virajın bu iki karşılaşma olduğu düşüncesindeyim.
Ve bizlere düşen, Samsun'un tek markasını bu süreçte yalnız bırakmamak...
Şuraya yazıyorum ve seneye bu zamanlar yine okuruz;
Bu takım bu sene ligde kalsın, önümüzdeki sezon 30. haftada şampiyonluğunu ilan eder...
Unutmayalım; Beklenen gün gelecekse, çekilen çile kutsaldır...
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"Kritik Viraj"dan ne kazandık?
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