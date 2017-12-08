'Kudüs' konusunu Ankara'da görüşecekler

Rusya Devlet Başkanı Putin, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Pazartesi günü Ankara'ya ziyarette bulunacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi. HHALK