  • BIST 107.921
  • Altın 154,053
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 10 °C

'Kudüs' konusunu Ankara'da görüşecekler

»
'Kudüs' konusunu Ankara'da görüşecekler
Rusya Devlet Başkanı Putin, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere Pazartesi günü Ankara'ya ziyarette bulunacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Pazartesi günü Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, başta Kudüs konusundaki son gelişmeler ile Suriye’deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.  HHALK

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika: Dünya çapında protesto! Artık dakikalar kaldı...08 Aralık 2017 Cuma 11:23
  • Uzman Çavuşlarımıza hakettikleri değeri verelim07 Aralık 2017 Perşembe 21:32
  • Atakum'da hukuksuz işler var07 Aralık 2017 Perşembe 18:19
  • CHP Tokat'ta kongre süreci hızlandı07 Aralık 2017 Perşembe 17:27
  • Kudüs'le ilgili son dakika krizi: Filistinliler ve İsrail askerleri çatışıyor!07 Aralık 2017 Perşembe 15:17
  • Erdoğan istedi katil cezaevinden çıktı07 Aralık 2017 Perşembe 14:10
  • Son dakika:Tarihi ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan resti07 Aralık 2017 Perşembe 13:01
  • CHP'li vekilin mal varlığına el konuldu06 Aralık 2017 Çarşamba 23:21
  • MHP'de şok ihraçlar06 Aralık 2017 Çarşamba 21:34
  • Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı06 Aralık 2017 Çarşamba 21:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti