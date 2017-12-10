Kudüs'te gerekeni Türkiye yapacaktır

Samsun ve ilçelerinde bürokratlarla ve vatandaşlarla buluşan ve Bafra Kudüs Mitingi'ne katılan AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı, "Kudüs'te hem işgal hem de asimilasyon vardır. Gereğini yapacağız" dedi

AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Havza, Vezirköprü, Bafra ilçeleri ile Samsun merkezde vatandaşları ziyaret etti. Samsun Valisi Osman Kaymak ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmaları değerlendiren Milletvekili Kırcalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Sağlık İl Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u ziyaret etti.

Vezirköprü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Vezirköprü ve Havza AK Parti İlçe Teşkilatları'nı da ziyaret eden ve partililer ile bir araya gelen AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Bu karar Kudüs’ün tarihi ve uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş statüsüne ve bölgenin gerçeklerine aykırıdır" dedi.

Kırcalı sözlerini şöyle tamamladı; "Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak Kudüs konusunda gerekli tüm çalışmaları yapacaktır. Kudüs'te hem işgal hem de asimilasyon vardır. İnsani değerlere sahip olan hiç kimse bu yaşanılanları kabul etmemektedir. Amerika'nın kararı, İsrail’in işgal, zulüm ve asimilasyonu apaçık insanlık değerlerine saldırıdır. Bu anlayış, barış, kardeşlik, sevgi ve huzura zarar vermektedir. Bu tutumlar dünyanın güvenliğini hiçe saymak ve İslam’a yönelik zihniyetlerinin göstergesidir." N. Alper CABBAR