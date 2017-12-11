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Kültür Varlıkları Genel Müdürü Kurt Niğde’de

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Kültür Varlıkları Genel Müdürü Kurt Niğde’de
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt Niğde'yi ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt Niğde'yi ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt tarihi eserleri gezmek ve Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan'ın daha önce ziyaretinde sunmuş olduğu projelerin uygulanabilirliği yerinde görmek amacıyla Niğde'ye geldi.

Kızılca Kasabası girişinde karşılanan Kurt, Çukurkuyu Kasabasında bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in mezarını Belediye Başkanı Rifat Özkan ile ziyaret etti. Halisdemir ailesini ziyaretin ardından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt Niğde Müzesine gelerek burada incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rifat Özkan ile birlikte Niğde Müzesi'ni gezen Yalçın Kurt müzedeki eserler hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Teknik inceleme gezilerine Niğde Kalesi ve Bedesten ile devam eden Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt daha sonra Alaaddin Camii'ni gezdi. Genel Müdür Yalçın Kurt Niğde Belediye Başkanlığı ile ortak yürütecekleri çalışmaların kısa sürede hayata geçmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti.

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