KUPALARINI ALDILAR

1. Samsun Valiliği Golf Kupası'nda 108 sporcu iki gün boyunca mücadele etti. Sporcular kıyasıya mücadele ederken dereceye girenlere kupaları takdim edildi

11 DALDA MÜCADELE ETTİLER

Samsun Valiliği tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde düzenlenen 1. Samsun Valiliği Golf Kupası'nda 108 sporcu yarıştı. Cumartesi ve pazar günleri düzenlenen golf kupasında 11 kategoride 33 ödül dağıtıldı. Minikler kategorisinden yetişkinler kategorisine kadar sporcular 11 dalda mücadele etti. Turnuva sonrası kupa töreni düzenlendi.



VALİ KAYMAK'A PLAKET

Sporcular ödüllerini Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Nihat Soğuk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan ve kulüp yöneticilerinin elinden aldılar. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Valisi Osman Kaymak'a plaket takdim etti.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu yıl ilki düzenlenen Samsun Valiliği Golf Kupası turnuvasına ilgi beklenenden büyük oldu. 108 sporcu kıyasıya yarıştı