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Kurallara Uymayan Okul Servislerine Ceza

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Kurallara Uymayan Okul Servislerine Ceza
Malatya'da okul servislerinde yapılan kontrollerde 35 sürücüye toplam 17 bin 63 Türk Lirası para cezası uygulanırken, bir araç ise trafikten men edildi.

Malatya'da okul servislerinde yapılan kontrollerde 35 sürücüye toplam 17 bin 63 Türk Lirası para cezası uygulanırken, bir araç ise trafikten men edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul servislerine yönelik yapılan denetimler sonucunda 35 sürücüye toplam 17 bin 63 Türk Lirası para cezası uygulanırken, bir araç ise trafikten men edildi. Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "2017-2018 eğitim-öğretim yılı 18 Eylül Pazartesi itibariyle başlamıştır. Bu sebeple okul servis araçlarının trafiğe katılmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun önemli derecede artış göstermesi beklenmektedir. Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla il merkezimizde ve ilçelerimizde denetimler yapılacaktır. Bu kapsamda ilimiz genelinde 17 ekip ve 34 personelle 18 Eylül tarihinde 07.00 ile 09.00, 12.30 ile 13.30 ve 15.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde, şehir merkezi ve ilçelerimizden okul servis araçları ile taşımacılık yapan toplam 143 araç kontrol edilmiş, 5 adet muayene yaptırmadan araç kullanmak, bir adet fazla yolcu taşımak, 7 adet okul servis araçlarındaki eksikliklerden, 2 adet sigorta yaptırmadan araç kullanmak, 3 adet ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapmak ve 15 adet diğer maddelerden olmak üzere toplam 35 sürücüye toplam 17 bin 63 Türk Lirası para cezası uygulanmış, bir araç ise trafikten men edilmiştir. Uygulamalarımız ve denetimlerimiz eğitim ve öğretim dönemi süresince devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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