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Kürek Çekerek Yunanistan’a Gidecekler

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Kürek Çekerek Yunanistan’a Gidecekler
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, amatör denizciler Hüseyin Ürkmez ve Bilgin Yorulmaz, mayıs ayında 3,5 metrelik tekneleriyle kürek çekerek Yunanistan'a gidecek.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, amatör denizciler Hüseyin Ürkmez ve Bilgin Yorulmaz, mayıs ayında 3,5 metrelik tekneleriyle kürek çekerek Yunanistan'a gidecek.

Gemlik Belediyesi, Kent Konseyi, Girit ve Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği desteğiyle bir aylık zorlu yolculuğa çıkacak olan amatör denizciler Ürkmez ve Yorulmaz, Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ı ziyaret etti. Mübadelenin 94. yıldönümü münasebetiyle Yunanistan'daki Gemlik'e (Nea Kios) gidecek olan denizciler, "Bizler bu körfezde büyüdük. Gemlik'e vefa borcumuz var. Gemlik körfezinden uzun mesafe kürekler çekilsin istiyoruz" dedi.

Mayıs ayında Gemlik'ten çıkacak olan Ürkmez ve Yorulmaz, Mudanya, Bandırma, Çanakkale, Limmi Adası ve Atina'da mola verecek. Bir ay sürecek çetin yolculuğun son durağı Atina'nın güneyinde kalan Yunanistan'daki Gemlik ilçesi olacak. Burada Gemlik'ten getirdikleri zeytin fidanlarını dikecek olan Ürkmez ve Yorulmaz, Yunan adalarını takiben Bodrum'a gelerek yolculuklarını tamamlayacak.

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