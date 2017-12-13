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Kurtköy Ve Çayiçi Mahallelerinde Parke Yol Çalışması

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Kurtköy Ve Çayiçi Mahallelerinde Parke Yol Çalışması
Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında parke döşeme çalışması...

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında parke döşeme çalışması yapıyor.

Sapanca Belediyesi modern şehircilik anlayışı çerçevesinde ilçe genelindeki yolları günümüz şartlarına uygun hale getirmek için ekiplerini seferber etti. Sapanca Belediyesi, Çayiçi Mahallesi İzmit Caddesi üstünde ve Kurtköy Yüzücüler Sokak güzergahlarında parke taşlarını döşeyerek nakış nakış işledi. Sapancalıların beklentilerine karşılık verecek çözüm odaklı çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Fen İşleri Müdürü Tuncay Akın, "Güzel havaları en iyi şekilde değerlendirme hedefiyle üst yapı düzenlemelerimiz ilçe genelinde durmaksızın sürüyor. İlçe genelindeki yol iyileştirme çalışmalarımız asfalt ve parke şeklinde gerçekleşiyor. Hizmet bekleyen halkımıza gösterdiği sabır için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

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