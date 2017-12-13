Kurulan Kamera İle Gölün Gün Doğumu Ve Batımı Gözlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkilileri tarafından kurulan kamera ile Sapanca Gölü üzerinde gün doğumu ve gün batımı...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkilileri tarafından kurulan kamera ile Sapanca Gölü üzerinde gün doğumu ve gün batımı gözlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkilileri tarafından Göl Tesisleri'ne kurulan kamera ile Sapanca Gölü her 30 saniyede bir olmak üzere gün doğumundan gün batımına kadar fotoğraflandı. Çekilen bin 352 fotoğraf, video haline getirilerek gün doğumu, gün batımı ve güneş ile gölün gün içerindeki hareketlerinin gözlenebildiği bir çalışma ortaya çıkarıldı.