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Kütahya’da Fetö’nün Kadın Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı

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Kütahya’da Fetö’nün Kadın Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı
Kütahya'da FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kadın gözaltına alındı.

Kütahya'da FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kadın gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, evlerde arama yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öğrenilen ve örgütün Kütahya'daki "kadın yapılanması"nı oluşturduğu tespit edilen 11 kadın gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kütahya’da Fetö’nün Kadın Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı

Kütahya’da Fetö’nün Kadın Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı

Kütahya’da Fetö’nün Kadın Yapılanmasına Operasyon: 11 Gözaltı

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