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Kütahya’da Metruk Binada Yangın

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Kütahya’da Metruk Binada Yangın
Kütahya'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Saray Mahallesi Firaki Sokak'ta 16 nolu metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin yangını fark edip hemen itfaiyeye haber vermesi ise faciayı engelledi. Sokakların dar olması ve sürücülerin araçlarını gelişigüzel yol kenarlarına park etmesi sebebiyle itfaiye ekipleri yanan eve ulaşmakta güçlük yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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