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Kütahya’da Şehir Hastanesinin İnşaatı Başladı

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Kütahya’da Şehir Hastanesinin İnşaatı Başladı
Kütahya protokolü, şehir hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kütahya protokolü, şehir hastanesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisine, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Ahmet Tan ve Vural kavuncu ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya l kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İL Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Zehir, İl Sağlık Müdürü Ahmet Emrah Çamköy, İl Halk Sağlığı Müdürü Ali Güvey, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, bazı daire müdürleri ile firma yetkilileri katıldı.

Güriş Kütahya Sağlık Yerleşkesi Projesi Müdürü İnşaat Mühendisi Çetin Güven proje ve son durum hakkında bilgiler verdi. Hastanenin 2019 yılında bitilmesinin hedeflendiğini aktaran Güven, "Hastanemiz 2 bölümden oluşuyor. 510 yatak kapasiteli genel hastane, 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olacak hastane şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan Yoncalı'da yapılacak. Hastanede hakkında teknik bilgiler vermek istiyorum. 106 tek kişilik, 136 çift kişilik odadan oluşan hastanemiz 510 yatak kapasiteli. 56 Yoğun Bakım Ünitesi, 5 KBC Yoğun Bakım, mikro arena, LDR arena, iyotlu, tutuklu hasta gibi bölümlerden oluşuyor. Hastanemiz genel itibari ile 165 Bin metrekarlik alanda olacak. 40 bin metrekarelik bir alanda da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz olacak. Toplamda 200 bin metrekarelik kapalı alana ulaşacağız. 15 ameliyathane, 45 ameliyathane yataklarımız var. Hastaneye iki girişile yaklaşık 7 katlık bir hastane olacak. Kütahya halkının da yoğun baskısını hissettik. Burada temel yaklaşımımız her ne kadar araz 150 Bin metrekare görünse de kullanım alanı o kadar geniş bir alan değil. Fizik Tedavi Hastanesi'nin Genel Hastane ile birlikte düşünülüp ayrıldıktan sonra da bir çalışma yapılmamış. Hastanemizin yapım sürecini 2019'un sonunda bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TBMM Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Başkanı ve AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, çalışmaların başladığını, temelin en kısa sürede atılacağını kaydetti.

Kavuncu, şehir hastanelerinin Türkiye'de sayılı birer proje olduğunu ve yaşanan gecikmenin sadece Kütahya'da olmadığını ifade etti. Kavuncu, "Şunu da belirtmek gerekir ki gecikmede bazı öngörülemeyen nedenler var. Bunlardan bir tanesi Kütahya Şehir Hastanesi Projesidir. Eğer biz klasik bir hastane yapıyor olsaydık şu anda belki hastanemiz epey bir yol almış olacaktı. Ama şehir hastaneleri Türkiye'de sayılı projelerden. Kütahya'mızın bu proje arasında yer almasından mutluluk ve gurur duyuyoruz. Şehir Hastanelerinin Türkiye'de genel bir gecikmeye neden olduğunu daha önce açıklamıştım. Bunun yasal nedenleri, düzenlemeleri vardı. Bu gecikmeye biz de takıldık. Ama biz her kademede gerek bürokrasinin gerek firmanın işlerini kolaylaştırarak dört bir elle sarıldık. Şunu da söyleyeyim, bizden önce dillendirilmiş ve hala ihalesi yapılmamış, başlanılmamış şehir hastaneleri projelerinin olduğunu da vurgulamak isterim. Bundan sonra bunu telafi etmek, hastanemizin en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunmak olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir ile ardından protokol üyeleri inşaat alanında incelemelerde bulundu. (EFE)

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