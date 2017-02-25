Maçı 3 Taraftar İzledi, 6 Polis Görev Aldı

Bilecik'te oynanan amatör bir maçta maçı 3 taraftar izlerken, maçta 6 polis memuru görev aldı.

Bilecik'te oynanan amatör bir maçta maçı 3 taraftar izlerken, maçta 6 polis memuru görev aldı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 19'uncu hafta müsabakasında Bilecik Sentetik Sahada oynanan 1299 Bilecik Kulübü ile Bozüyük temsilcisi Akpınar Spor arasında oynanan müsabaka öncesi tribünde 3 seyirci maçı izlemek için yerini alırken taraftar başına 2 polis düştü. Biri elinde video çekmek kaydıyla 6 polis maçta görev alırken, taraftardan çok polis olması maça gelen taraftarlar arasında müsabaka öncesi esprilere neden oldu.