  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 15 °C

Maçı 3 Taraftar İzledi, 6 Polis Görev Aldı

» »
Maçı 3 Taraftar İzledi, 6 Polis Görev Aldı
Bilecik'te oynanan amatör bir maçta maçı 3 taraftar izlerken, maçta 6 polis memuru görev aldı.

Bilecik'te oynanan amatör bir maçta maçı 3 taraftar izlerken, maçta 6 polis memuru görev aldı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 19'uncu hafta müsabakasında Bilecik Sentetik Sahada oynanan 1299 Bilecik Kulübü ile Bozüyük temsilcisi Akpınar Spor arasında oynanan müsabaka öncesi tribünde 3 seyirci maçı izlemek için yerini alırken taraftar başına 2 polis düştü. Biri elinde video çekmek kaydıyla 6 polis maçta görev alırken, taraftardan çok polis olması maça gelen taraftarlar arasında müsabaka öncesi esprilere neden oldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Başmüşaviri Prof. Dr. Karlığa, Referandumla İlgili Konuştu25 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Bir Günlüğüne Fotoğrafçı Olan Down Sendromlu Genç İlgi Odağı Oldu25 Şubat 2017 Cumartesi 16:33
  • Şehit Uzman Çavuş Selman Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı25 Şubat 2017 Cumartesi 16:28
  • Memur -Sen’den Hatay’da "Tercihimiz Evet" Buluşması25 Şubat 2017 Cumartesi 16:23
  • Yazdığı Şiir Kitabını Satarak Engellilere Destek Oldu25 Şubat 2017 Cumartesi 16:23
  • 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi Simge Oldu25 Şubat 2017 Cumartesi 15:48
  • Hocalı Esiri Dürdane Ağayeva: "Ermeniler Esirlerin Organlarını Söküp Sattılar"25 Şubat 2017 Cumartesi 15:23
  • Yunan Askeri Kardak Kayalıklarının Önünden Bile Geçemedi25 Şubat 2017 Cumartesi 15:18
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Belgeselli Doğum Günü Sürprizi25 Şubat 2017 Cumartesi 15:03
  • 200 Yıllık Cami Restorasyona Alınıyor25 Şubat 2017 Cumartesi 14:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti