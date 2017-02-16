Mahallelerin sorunu çözülüyor

Terme Akçaykaracalı Mahallesi Muhtarı Musa Şen, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’u makamında ziyaret ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Kul, "Mahallelerin sorunları çözülüyor" dedi

Samsun'un Terme İlçesi'nin Akçaykaracalı Mahallesi Muhtarı Musa Şen, Belediye Başkanı Şenol Kul’u makamında ziyaret ederek, mahallesine ve ilçeye yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Başkan Kul’un Terme için çalıştığını ve kaliteli bir hizmet verdiğini belirten Muhtar Şen, "Üç yılda mahallemde ve ilçemizde güzel yatırımlar yapıldı. Güzel hizmetlere imza atıldı. Mahalle halkımla birlikte her zaman Belediye Başkanımızın ve Terme Belediyesinin yanındayız" dedi. Başkan Kul ise ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Akçaykaracalı mahalle muhtarımızın bu nezaketinden dolayı teşekkür ediyor, Akçaykaracalı ve diğer mahallelerde yapılan çalışmaların Terme için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm mahallelerimizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.