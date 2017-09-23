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Mahmut Uslu: "İki Penaltı Da Yüzde Yüz Penaltı"

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Mahmut Uslu: "İki Penaltı Da Yüzde Yüz Penaltı"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri mücadele sonrası, "İki penaltı da yüzde yüz penaltı" dedi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri mücadele sonrası, "İki penaltı da yüzde yüz penaltı" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "Biz 3 senedir hiç konuşmuyor. Arsen diyor ahali. Sayın Orman hep konuşuyor. Etki altında alıyor. Bugünkü iki penaltı da yüzde yüz penaltı. Maçı aldık. Fenerbahçe camiası açısından çok önemli bir maç. Hakem niye attı diyor. Antrenör orada küfürlü kelimeler diyor. Bu yakışır mı Şenol Güneş'e? O yüzden atılıyor. Mesela yarım metre ötede stoper, kırmızı kart veriyor. Neden? Çünkü kırmızı kart, 1-0 geride Beşiktaş. Hakem bu koşullar altında iyi maç yönetti. Çok mutlu muyuz? Hayır. Kırmızı kart olmaz. İkinci kırmızı kart yine öyle. Neden? Çünkü manevi baskı var. Yanlış yapıyorlar. Biz de zamanında yaptık ama bazı arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Fenerbahçe çok iyi yerlere gelecektir. Önümüzdeki haftalarda göreceksiniz. Çok iyi bir takımız. Karşı takımdan iki kişi daha kırmızı kart görmesi gerekirdi. Ama vermediler, önemli değil. Her şey güzel olacak" diye konuştu.

Uslu ayrıca Negrodo'nun iptal edilen golünün 4,5 metre ofsayt olduğunu belirterek, "Mart ayına gelmeden ağlamanın lüzumu yok" dedi.

"Caner Erkin'in özel hayatını biliyorsunuz"

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e yapılan hareketlerin sorulması üzerine Uslu, "Caner Erkin'in özel hayatını biliyorsunuz. Fenerbahçe, sayın Aziz Yıldırım dahil sahip çıktı. Fenerbahçeliler de sahip çıktı. "Beşiktaş'ta aileyi gördüm" gibi açıklamalar yapınca tabii ki seyirciler böyle tepki gösterecek. Caner'e hep yardım ettik. Lens'e bir şey yok" diye cevap verdi.

"Herkes buraya havaya girmiş olarak geldi"

3 senedir konuşma yapmadıklarını hatırlatan Mahmut Uslu, "Ama bizim Arsen Orman açıklama yaptı. "İnşallah hakem gördüğünü çalar" diye açıklamalar yaptı. Ama çalmadı. Çok mutlu değiliz. Tebrik ediyorum oyuncularımızı, antrenörlerimizi. Türkiye'de en önemli takımlardan biri olduğumuzu gördük. Herkes buraya havaya girmiş olarak geldi" şeklinde konuştu.

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