Makedonya’da Yeni Hükümeti Muhalifler Kuruyor

Makedonya'da geçtiğimiz yıl ülkede meydana gelen kalabalık sokak gösterilerine desteğiyle öne çıkan muhalif lider Zoran Zaev, yeni hükümeti kendilerinin...

Makedonya'da geçtiğimiz yıl ülkede meydana gelen kalabalık sokak gösterilerine desteğiyle öne çıkan muhalif lider Zoran Zaev, yeni hükümeti kendilerinin kuracaklarını açıkladı.

Makedonya'da VMRO-DPMNE Lideri Eski Başbakan Nikola Gruevski'nin belirlenen yasal süre dahilinde muhaliflerle anlaşarak hükümeti kuramaması üzerine Arnavut partileri ile temaslara başlayan Makedonya Sosyal Demokrat Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev, koalisyon için uzlaşı sağlandığını ve Makedonya'da SDSM liderliğindeki yeni hükümetin 10 ila 15 gün içerisinde kurulabileceğini duyurdu. Makedonya'da Arnavut partilerinin ortak bir platform kurarak hükümete dahil olmak için Arnavutça'nın resmi dil olması ve etnik Arnavutlara daha geniş anayasal haklar tanınması gibi birçok radikal şart öne sürmeleri, koalisyon çalışmalarını zora sokmuştu. Eski Başbakan Gruevski'nin hükümeti kuramaması üzerine Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'un hükümeti kurmak isteyen siyasi liderin parlamentodan 61 vekilin imzasını alması gerektiğini açıklamasından bu yana Arnavut partileri ile görüşmeler gerçekleştiren SDSM, Arnavutça'nın resmi lisan olarak kullanımına ilişkin olarak Arnavut partileri ile uzlaşma sağladı. Bugün SDSM'nin Bosna Hersek'teki "kardeş partisi" Sosyal Demokrat Parti'ye (SDP) gerçekleştirdiği ziyaretten sonra bir basın toplantısı gerçekleştiren Zoran Zaev, hükümeti kurma görevini almak için gerekli olan 61 imzaya ulaştıklarını ve yeni hükümeti 10 ila 15 gün içerisinde kuracaklarını duyurdu.

Gruevski: "Makedonya'nın milli menfaatlerini savunacağız"

Diğer taraftan parlamentoda 51 vekili bulunan eski Başbakan Nikola Gruevski, SDSM'nin Arnavut partileriyle anlaşma sinyalleri vermesinin ardından yaptığı açıklamada SDSM'nin ülke menfaatleri aleyhindeki adımlarına izin vermeyeceklerini söyledi.