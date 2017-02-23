  • BIST 89.028
  • Altın 142,780
  • Dolar 3,5613
  • Euro 3,7658
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 10 °C

Makedonya’da Yeni Hükümeti Muhalifler Kuruyor

» »
Makedonya’da Yeni Hükümeti Muhalifler Kuruyor
Makedonya'da geçtiğimiz yıl ülkede meydana gelen kalabalık sokak gösterilerine desteğiyle öne çıkan muhalif lider Zoran Zaev, yeni hükümeti kendilerinin...

Makedonya'da geçtiğimiz yıl ülkede meydana gelen kalabalık sokak gösterilerine desteğiyle öne çıkan muhalif lider Zoran Zaev, yeni hükümeti kendilerinin kuracaklarını açıkladı.

Makedonya'da VMRO-DPMNE Lideri Eski Başbakan Nikola Gruevski'nin belirlenen yasal süre dahilinde muhaliflerle anlaşarak hükümeti kuramaması üzerine Arnavut partileri ile temaslara başlayan Makedonya Sosyal Demokrat Birliği (SDSM) Lideri Zoran Zaev, koalisyon için uzlaşı sağlandığını ve Makedonya'da SDSM liderliğindeki yeni hükümetin 10 ila 15 gün içerisinde kurulabileceğini duyurdu. Makedonya'da Arnavut partilerinin ortak bir platform kurarak hükümete dahil olmak için Arnavutça'nın resmi dil olması ve etnik Arnavutlara daha geniş anayasal haklar tanınması gibi birçok radikal şart öne sürmeleri, koalisyon çalışmalarını zora sokmuştu. Eski Başbakan Gruevski'nin hükümeti kuramaması üzerine Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'un hükümeti kurmak isteyen siyasi liderin parlamentodan 61 vekilin imzasını alması gerektiğini açıklamasından bu yana Arnavut partileri ile görüşmeler gerçekleştiren SDSM, Arnavutça'nın resmi lisan olarak kullanımına ilişkin olarak Arnavut partileri ile uzlaşma sağladı. Bugün SDSM'nin Bosna Hersek'teki "kardeş partisi" Sosyal Demokrat Parti'ye (SDP) gerçekleştirdiği ziyaretten sonra bir basın toplantısı gerçekleştiren Zoran Zaev, hükümeti kurma görevini almak için gerekli olan 61 imzaya ulaştıklarını ve yeni hükümeti 10 ila 15 gün içerisinde kuracaklarını duyurdu.

Gruevski: "Makedonya'nın milli menfaatlerini savunacağız"

Diğer taraftan parlamentoda 51 vekili bulunan eski Başbakan Nikola Gruevski, SDSM'nin Arnavut partileriyle anlaşma sinyalleri vermesinin ardından yaptığı açıklamada SDSM'nin ülke menfaatleri aleyhindeki adımlarına izin vermeyeceklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berat Albayrak, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısına Katıldı23 Şubat 2017 Perşembe 15:23
  • Faruk Çelik: “Bakan Asadov Ve Heyetiyle Yaptığımız Görüşmelerde Tarım Alanında Her İki Ülkenin Geleceği Konusunda Tartıştık”23 Şubat 2017 Perşembe 14:53
  • Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Yeni Hükümeti Kurması İçin Hasan Ali Hayri’yi Başbakan Olarak Atadı23 Şubat 2017 Perşembe 14:38
  • Singapur’da Atık Tesisinde Patlama23 Şubat 2017 Perşembe 14:18
  • Türkiye Yemen’e Kültürel Alanda Yardım Edecek23 Şubat 2017 Perşembe 13:53
  • Yoksullukların Ülkesi Gine23 Şubat 2017 Perşembe 11:58
  • Bakan Faruk Çelik, Azerbaycan-türkiye Tarım İş Forumu’na Katıldı23 Şubat 2017 Perşembe 11:53
  • Irak Ordusu’ndan Musul Havalimanına Operasyon23 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • Meksika’dan Trump’a Eleştiri23 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • Nasa: "Dünyaya 40 Işık Yılı Mesafede 7 Gezegen Tespit Edildi"23 Şubat 2017 Perşembe 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti