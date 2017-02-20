Malatya’da Fetö/pdy Soruşturması: 1 Tutuklama

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 avukat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan ve Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesine sevk edilen avukat M.E., Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.