Malezya İle Kuzey Kore Arasında Cinayet Gerginliği

Kuzey Kore lideri Kim Yong'un üvey abisinin öldürülmesi Malezya ile Kuzey Kore arasında gerginliğe yol açtı.

Kuzey Kore lideri Kim Yong'un üvey abisinin öldürülmesi Malezya ile Kuzey Kore arasında gerginliğe yol açtı. Geçen hafta Kuala Lumpur uluslararası hava alanında Kuzey Kore liderinin üvey abisi Kim Yong Nam'ın yüzüne zehirli bir bez tutularak öldürülmesi sonrası iki ülke arasında ipler gerildi.

Havalimanı kameralarından elde edilen görüntülerden katil zanlısı Vietnam uyruklu kadın yakalandı. Malezya polisi olay sonrası yaptığı açıklamada, cinayet şüphelisi dört Kuzey Koreli ajan olduğunu ve bu ajanların olaydan hemen sonra Endonezya üzerinden Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya güzergahını kullanarak Kuzey Kore'ye kaçtıklarını öne sürdü.

Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kang Chol gazetecilere yaptığı açıklamada, "cinayetin üzerinden bir hafta geçti. Fakat hala net bir açıklama yapılmadı. Malezya'nın yaptığı soruşturmaya güvenmiyoruz. Bu olayın arkasında başkalarının elinin olduğunu düşünüyoruz" dedi

Bunun üzerine Malezya Kuzey Kore'ye karşı diplomatik tedbirleri artırarak, Kuzey Kore'de bulunan büyükelçisini görüşmek üzere Malezya'ya geri çağırdı.

Malezya Başbakanı Necip Razzak ise Kuzey Kore'nin açıklamalarını diplomatik kabalık olarak tanımladı. Malezya'nın hiç bir ülkenin piyonu olmayacağını söyleyen Başbakan Razzak, Yong Nam cinayetini çözmek için bütün partilere birlikte çalışma çağrısında bulundu.