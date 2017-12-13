  • BIST 108.153
  • Altın 153,462
  • Dolar 3,8314
  • Euro 4,5086
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Maltepe Belediyesinden Çalışanlarına 2018 Yılı Zam Müjdesi

» »
Maltepe Belediyesinden Çalışanlarına 2018 Yılı Zam Müjdesi
İstanbul'da memura 2018 yılının ilk zam müjdesini, Maltepe Belediyesi verdi.

İstanbul'da memura 2018 yılının ilk zam müjdesini, Maltepe Belediyesi verdi. Tüm Bel-Sen ile Maltepe Belediyesi arasında imzalanan ve yüzde 20.8 zam ile 6 maaş ikramiye getiren sözleşme, belediyede çalışan memurların yüzünü güldürdü.

Maltepe Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikası'na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen İstanbul 3 Nolu Şubesi arasında, belediye çalışanı 409 memuru kapsayan Toplu iş Sözleşmesi imzalandı. Maltepe Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Maltepe İlçe Başkanı Zeynep Babacan, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm Bel-Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş, DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Nevzat Karataş, iş yeri sendika temsilcileri ve çok sayıda çalışan katıldı.

"Maltepe'de çalışmak ayrıcalıktır"

"Maltepe'de ve Maltepe Belediyesi'nde çalışmak her zaman ayrıcalıklı olacaktır" diyerek sözlerine başlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bir köylü ve işçi çocuğu olarak, emeğin ne kadar yüce bir değer olduğunu çok iyi biliyorum. Biz size ne verirsek verelim azdır. Halkımızın vergisini, alın terinizin karşılığını adil bir şekilde sizlerle paylaşarak, sizlere daha rahat ve huzurlu bir ortamda sevdiklerinizle güzel bir yaşam kurmak gibi bir sorumluluğumuz var. Allah'a şükür, olanaklarımız bünyesinde sizlere en iyisini sunuyoruz. Emeğe karşı asla yanlış olmamalı. Çünkü emek en yüce değerdir. Bugün bu toplu sözleşme ile kimsenin yapmadığını biz yaptık ve emekçilerimize 6 ikramiye verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzde 20,8 zam, 6 maaş ikramiye

İmzalanan sözleşme kapsamında memurlara yüzde 20,8 zammın yanı sıra, 6 maaş ikramiye verilecek. Sözleşmede, kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, engelli çalışanlara ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de ikramiye verilmesi de yer alıyor. Pek çok sosyal hakkı da beraberinde getiren sözleşme kapsamında 1 Mayıs Emek Bayramı'nda tüm memurlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın memurlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ise engelli çalışanlar izinli sayılacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ürkmezer, Safranbolu İsale Hattı Ve Arıtma Tesisi İnşaatını İnceledi13 Aralık 2017 Çarşamba 18:13
  • Başkan Vekili Kılıç "Kudüs Müslümanların İlk Kıblesidir"13 Aralık 2017 Çarşamba 18:13
  • Başkan Samur: “Bu İftirayı Atanlar Mahkemede Hesap Verecek”13 Aralık 2017 Çarşamba 18:13
  • Başkan Avşar’dan Muhtarlara Destek Sözü13 Aralık 2017 Çarşamba 18:13
  • Berkin Elvan Ve Ali İsmail Korkmaz, Sokak İsimlerine Mecliste Ret13 Aralık 2017 Çarşamba 18:03
  • Gesid “Dijitalleşme-sosyal Medya Acenteler Ve Sigortacılık, Nereye Gitmeliyiz?” Panelini Gerçekleştiriyor13 Aralık 2017 Çarşamba 17:58
  • Başkan Gürkan Hayat Vakfını Ziyaret Etti13 Aralık 2017 Çarşamba 17:53
  • Tarihî Han Küllerinden Doğdu13 Aralık 2017 Çarşamba 17:53
  • Çocuklara İnsan Hakları Eğitimi13 Aralık 2017 Çarşamba 17:53
  • Fabrika Çalışanları İş Bırakma Eylemi Başlattı13 Aralık 2017 Çarşamba 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti