  • BIST 105.964
  • Altın 162,960
  • Dolar 3,9325
  • Euro 4,6364
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 9 °C

Maltepe’de Silahlı İş Yeri Baskını; 1 Yaralı

» »
Maltepe’de Silahlı İş Yeri Baskını; 1 Yaralı
Maltepe'de bir tekel bayisine yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Maltepe'de bir tekel bayisine yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Yüzleri maskeli gelen 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçarken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 01:00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Cemal Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli 3 kişi, tekel bayisine gelerek işyeri sahibi Hamdullah A.(32) ile konuşmaya başladı. Sonrasında yanlarında getirdikleri silahla iş yeri sahibine kurşun yağdıran zanlılar yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağ bacağından yaralandığı öğrenilen Hamdullah A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla’da Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor22 Kasım 2017 Çarşamba 23:18
  • Öğretmen, Müdür Yardımcısını Bıçakladı22 Kasım 2017 Çarşamba 22:58
  • Diyarbakır’da Cezaevine Saldırı22 Kasım 2017 Çarşamba 22:53
  • Kontrolden Çıkan Otomobil, Otobüse Çarptı: 2 Yaralı22 Kasım 2017 Çarşamba 22:53
  • Suudi Koalisyonu Yemen Limanlarına Ablukayı Kaldırıyor22 Kasım 2017 Çarşamba 22:53
  • Bitlis’te Trafik Kazası: 2 Yaralı22 Kasım 2017 Çarşamba 22:53
  • Esenlerde Otomobil Hafriyat Kamyonuna Arkadan Çarptı: 2 Yaralı22 Kasım 2017 Çarşamba 22:48
  • Muğla’da 5.3 Büyüklüğünde Deprem22 Kasım 2017 Çarşamba 22:43
  • Unkapanı Köprüsü’nden Denize Atladı22 Kasım 2017 Çarşamba 22:33
  • Araçta Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı22 Kasım 2017 Çarşamba 22:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti