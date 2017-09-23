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Manavgat’ta Rus Turist Denizde Boğuldu

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Manavgat’ta Rus Turist Denizde Boğuldu
ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan bir Rus turist, girdiği denizde boğuldu.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan bir Rus turist, girdiği denizde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çenger Mahallesinde bir otelde tatil yapan Rus Turist Svetlana Feoktıstova (48), saat 11.00 sıralarında otelin plajında denize girdi. Bir süre yüzen Rus turist, çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan Feoktıstova, özel bir hastaneye kaldırıldı. Rus Turist, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Feoktıstova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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