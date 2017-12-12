Manisa’nın Sağlık Hizmetlerini Konuştular

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanarak 30 Kasım tarihinde göreve başlayan Dr. Necip Yemenici'ye hayırlı...

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanarak 30 Kasım tarihinde göreve başlayan Dr. Necip Yemenici'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yemenici çalışmalar hakkında Vali Güvençer'i bilgilendirdi.

Göreve yeni başlayan Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Vali Güvençer'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Manisa'daki sağlık alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yemenici, Manisalılara hizmet etmekten ve sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaktan büyük bir onur duyacağını söylerken, Vali Güvençer de İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici'ye ve tüm sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.