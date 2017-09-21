Mardin Valiliğinden Operasyon Açıklaması

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe ilçesi Çimenli Mahallesi'nde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bugün operasyon başlatıldığı ve 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Operasyonda ayrıca, 1 adet M-16 silah, 3 adet Kalaşnikof silah, 2 adet tabanca, 1 adet termal, 1 adet araç telsizi ile çok sayıda mühimmat, kıyafetler ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Operasyonlar devam etmekte olup, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edecektir" denildi.