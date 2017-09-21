Mardin’de 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "21 Eylül 2017 tarihinde Mardin kırsalında, eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen; silahlı, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiş ve ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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