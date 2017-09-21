Mardin’de 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "21 Eylül 2017 tarihinde Mardin kırsalında, eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen; silahlı, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiş ve ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.