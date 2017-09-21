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Mardin’de Pkk’ya Darbe: 6 Terörist Öldürüldü

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Mardin’de Pkk’ya Darbe: 6 Terörist Öldürüldü
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında önceki gün eylem hazırlığındaki 12 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütüne bir darbe de Mardin'de...

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında önceki gün eylem hazırlığındaki 12 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütüne bir darbe de Mardin'de vurdu. Kızıltepe ve Mazıdağı arasındaki kırsal bölgede tespit edilen 6 terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla öldürüldü.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine darbe üstüne darbe vuruyor. Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında önceki gün kent merkezinde büyük bir eylem hazırlığında olan 12 kişilik terörist grubu etkisiz hale getiren Mehmetçik, İnsansız Hava Araçlarıyla, Mardin'in Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri arasındaki Gürmeşe köyü kırsalında bugün 6 kişilik PKK'lı bir grup daha tespit etti. Terörist grubun tespit edilmesiyle birlikte jandarma tarafından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonda, terörist grubun tamamı etkisiz hale getirildi. Bölgede arama-tarama çalışmaları başlatıldı.

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