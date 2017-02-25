Marketçi Tüfekli Soyguncuyu Veresiye Defteriyle Kovaladı

Denizli'de Pamukkale ilçesi bir markete pompalı tüfekle gelen kar maskeli soyguncu, market sahibinin veresiye defterli savunmasıyla karşılaşınca olay yerinden...

Denizli'de Pamukkale ilçesi bir markete pompalı tüfekle gelen kar maskeli soyguncu, market sahibinin veresiye defterli savunmasıyla karşılaşınca olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde pompalı tüfekle Musa Aycan'ın (46) işlettiği markete gelen kar maskeli şahıs, tüfeği market sahibine doğrultarak kasadaki paraları almak istedi. Ancak Aycan, ilk şoku atlattıktan sonra masanın üzerinde bulunan veresiye defterini eline alarak, kendini savunup gaspçıyı kovalamaya başladı. Neyle karşılaştığını anlamayan şaşkın gaspçı kaçmaya başladı. Market sahibinin polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede gaspçıları yakaladı. Soygun girişimi anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Müşteriler içerideyken bir iki kişi sokakta keşif amacıyla dolaştığını belirten Aycan, müşteriler gittikten sonra bir kişinin soygun amacıyla pompalı tüfekle dükkana girdiğini kaydetti. Gaspçıdan korkmadığını belirten Aycan, "Normal bir şekilde oturup dizi seyrediyordum. Kar maskeli biri geldi. "Ya canını ya paranı" dedi. Şaka yaptığını zannettim, ta ki tüfeğin mermisini namluya verinceye kadar, o anda anladım. Baktım iş ciddi, hemen yerimden fırlayarak, defteri alıp tezgahın arkasına kendimi attım. Sonra arkasından veresiye defteriyle peşinden kovalamaya başladım. Bu o esnada arkasını dönüp kaçtı. 10-15 saniyelik bir hadise oldu. Tüfeğin ağzına mermiyi verip tetiği düşürdü, ama ateş almadı, tutukluk yaptı. O anda ben de cesaret aldım" dedi.

Kapıya kadar şahsı kovaladığını belirten Aycan, zanlının ardından bir kişinin dışarıda gözcülük yaptığını, içeridekini kovalamasının ardından ikisinin de kaçtığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.