Mazot Ve Gübre Desteği Ödemeleri 24 Şubat’ta Başlıyor

Ordu'da 121 bin 787 üreticiye, 2016 üretim yılı mazot ve gübre desteği kapsamında yaklaşık 20 milyon lira ödeme yapılacağı açıklandı.

Ordu'da 121 bin 787 üreticiye, 2016 üretim yılı mazot ve gübre desteği kapsamında yaklaşık 20 milyon lira ödeme yapılacağı açıklandı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ordu genelinde 121 bin 787 üretici, mazot ve gübre desteği ödemesinden faydalanmaya hak kazandı. Hak sahibi üreticilere 19 milyon 593 bin 84 lira ödeme yapılacak. Ziraat Bankası tarafından 24 Şubat'tan itibaren ödemelerin yapılmaya başlanacağı açıklandı.

İlk gün, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son rakamı 0 ve 2, son rakamı 4 ve 6 olan üreticilere 3 Mart 2017'de, son rakamı 8 olan üreticilere de 10 Mart 2017'de ödemelerin yapılacağı bildirildi.

2016 üretim yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri için başvurular 31 Aralık 2016'da sona ermişti.