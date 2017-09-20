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Meksika’daki Depremde Ölü Sayısı 225’e Yükseldi

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Meksika’daki Depremde Ölü Sayısı 225’e Yükseldi
Meksika'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 225'e yükseldiği açıklandı.

Meksika'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 225'e yükseldiği açıklandı.

Meksika Sivil Savunma Dairesi Başkanı Luis Felipe Puente, depremde ölenlerin sayısının 225'e yükseldiğini açıkladı. Puente, 94 kişinin başkent Meksiko'da, 71 kişinin Morelos eyaletinde, 43 kişinin Puebla'da, 12 kişinin Meksika eyaletinde, 4 kişinin Guerrero ve 1 kişinin Oaxaca'da hayatını kaybettiğini belirtti. Enkazın olduğu bölgelerde ekipler tarafından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, yaklaşık 4 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar

Öte yandan dün meydana gelen 7.1 büyüklüğünde depremin vurduğu özel bir televizyon kanalının görüntüleri ortaya çıktı. Televizyon kanalında canlı haber yayınında, birden deprem olmaya başlıyor ve kamera dahil stüdyodaki her şey sallanmaya başlıyor. Canlı yayındaki spiker, ilk başlarda ekranı terk etmeyip yayına devam etse de depremin şiddetinin artmasıyla beraber korkuyla stüdyoyu terk ediyor. Canlı yayında başlayan depremin ne kadar şiddetli olduğu stüdyodaki ekipmanların ve kameraların sallanmasıyla da anlaşılıyor. Ayrıca stüdyo dışında çekim yapan bir kameradan da depremin şiddeti gözlemlenebiliyor.

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