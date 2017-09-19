Mersin Büyükşehir İşçisi Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Mersin'in Mut ilçesinde Mersin Büyükşehir Mut Park ve bahçeler cenaze işinde çalışan işçi Kamil Aydoğdu, parkta bulduğu içerisinde para olan cüzdanı...

Mersin'in Mut ilçesinde Mersin Büyükşehir Mut Park ve bahçeler cenaze işinde çalışan işçi Kamil Aydoğdu, parkta bulduğu içerisinde para olan cüzdanı sahibine teslim etti.

Mersin Büyükşehir Mut park ve bahçeler cenaze işlerinde işçi olarak çalışan Kamil Aydoğdu, parkta bir cüzdan gördü. Telefonla durumu yanında arkadaşlarına bildirdi. Cüzdan içerisindeki kimlikten araştırma yaparak cüzdanın Esra Doğan'a ait olduğunu tespit ettiler. Cüzdan içerisinde 100 TL, çok sayıda kredi kartı olduğu belirlendi. Telefonla cüzdan sahibine ulaşan Kamil Aydoğdu, cüzdanı Esra Doğan'a teslim etti.

"Hala dürüst insanlar varmış" diyen Esra Doğan, "İçerisinde 100 TL para çok sayıda kredi kartı vardı. Cüzdanımı Kamil Aydoğdu bulmuş. Beni telefonla aradılar ve cüzdanımı eksiksiz teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Günümüzde bir sürü dolandırıcılık haberleri okurken, bu tür dürüst ve kalbi temiz insanların aramızda bulunması bizi mutlu ediyor" dedi.

Cüzdanı bulan Kamil Aydoğdu ise, "Bulduğum cüzdanın içerisindeki kimlikten sahibini ve telefonunu tespit ettik. Kendisini arayarak cüzdanı teslim ettim. Bugüne kadar haram yemedim bugünden sonrada yemem. Çocuklarıma haram ekmek yedirmem. Arın terimle çalışır helal ekmek yediririm" dedi.