'MERSİN MAÇIYLA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ'

Samsunspor Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, Mersin İdmanyurdu maçıyla yükselişe geçeceklerini düşündüğünü söyledi

Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, "Devre arasında yaptığımız takviyelerle iyi bir ekip oluşturduk ancak takımın biraz zamana ihtiyacı var. Takım güzel futbol oynuyor ama şansız mağlubiyetler aldık. Teknik direktörümüz Osman hocanın öncülüğünde sportif açıdan başarı yakalayacağımıza inancımız tam. bugünkü Mersin İdmanyurdu maçıyla yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum. Onun için küme düşme lafını kimse ağzına almasın" dedi.

14 FİNAL MAÇIMIZ VAR

Başkan Tutu, taraftarları yarın sahalarında yapacakları Mersin İdmanyurdu maçına davet ederek, "Önümüzde 14 final maçımız var. Özellikle iç sahada tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Bunun için taraftarlarımıza ihtiyacımız çok fazla. Onların tribünleri doldurup 90 dakika takıma sahip çıkması gerekir. Samsunspor taraftarı, her zaman olduğu gibi bu zor günlerimizde de takımını asla yalnız bırakmayacaktır. Taraftarların maça gelmesini desteklemek için biz de bilet fiyatlarında indirim yaptık" ifadelerini kullandı.