  • BIST 88.187
  • Altın 145,992
  • Dolar 3,6701
  • Euro 3,9123
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 0 °C

'MERSİN MAÇIYLA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ'

»
'MERSİN MAÇIYLA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ'
Samsunspor Kulüp Başkanı Erkurt Tutu, Mersin İdmanyurdu maçıyla yükselişe geçeceklerini düşündüğünü söyledi

Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, "Devre arasında yaptığımız takviyelerle iyi bir ekip oluşturduk ancak takımın biraz zamana ihtiyacı var. Takım güzel futbol oynuyor ama şansız mağlubiyetler aldık. Teknik direktörümüz Osman hocanın öncülüğünde sportif açıdan başarı yakalayacağımıza inancımız tam. bugünkü Mersin İdmanyurdu maçıyla yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum. Onun için küme düşme lafını kimse ağzına almasın" dedi.

14 FİNAL MAÇIMIZ VAR 
Başkan Tutu, taraftarları yarın sahalarında yapacakları Mersin İdmanyurdu maçına davet ederek, "Önümüzde 14 final maçımız var. Özellikle iç sahada tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız. Bunun için taraftarlarımıza ihtiyacımız çok fazla. Onların tribünleri doldurup 90 dakika takıma sahip çıkması gerekir. Samsunspor taraftarı, her zaman olduğu gibi bu zor günlerimizde de takımını asla yalnız bırakmayacaktır. Taraftarların maça gelmesini desteklemek için biz de bilet fiyatlarında indirim yaptık" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşitme engelli sporcudan teşekkür ziyareti15 Şubat 2017 Çarşamba 17:25
  • Türkiye EURO 2024'e aday15 Şubat 2017 Çarşamba 17:08
  • Samsunspor Mersin İdmanyurdu maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?15 Şubat 2017 Çarşamba 12:07
  • Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?15 Şubat 2017 Çarşamba 11:57
  • Krasnodar - Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?15 Şubat 2017 Çarşamba 11:54
  • İKİ MAÇTAN ALTI PUAN ÇIKARMALIYIZ15 Şubat 2017 Çarşamba 03:00
  • TÜRFAD’DAN OTYAKMAZ’A ZİYARET14 Şubat 2017 Salı 19:36
  • Taraftar 3 puana hasret kaldı14 Şubat 2017 Salı 19:20
  • MERSİN HAZIRLIKLARI BAŞLADI14 Şubat 2017 Salı 19:07
  • Oğlunun biri "Alex" diğeri "Musa Sow"14 Şubat 2017 Salı 18:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti