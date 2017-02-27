  • BIST 87.765
  • Altın 145,475
  • Dolar 3,5904
  • Euro 3,8155
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

Mersin’de Puanlar Paylaşıldı

» »
Mersin’de Puanlar Paylaşıldı
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Mersin İdmanyurdu, evinde Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Memduh Özbalta, bu maçı sonuç maçı, lige tutunma maçı olarak gördüklerini kaydederek, "Aldığımız puanlarla lige tutunduk. Bu maçı da yükselme maçı olarak görüyorduk. Buradan alacağımız 3 puanı hem taraftarımıza hem de yeni yönetimimize hediye etmek istiyorduk. Yaptığımız mücadele bu doğrultudaydı. İlk yarının son bölümlerinde pozisyon bulduk. Yan toplarla bulduk ama golü bulamadık. İkinci yarının son bölümlerinde istemememize rağmen takımımız çok geriye yaslandı. Biz genç bir takımız. Takımımızın kapasitesi belli. Biz de bunu istemiyorduk. Alacağımız 3 puanla yukarıdaki takımları yakalayacaktık. Artık bu önümüzdeki maçlara kaldı" diye konuştu.

Denizlispor cephesi

Denizlispor Antrenörü Ferudun Şaban Yarkın, bugünkü maçın her iki takım için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Mersin İdmanyurdu'nun lige tutunması için çok önemli bir maçtı. Rakibimizin bizim karşımıza böyle dirençli bir şekilde çıkacağını biliyorduk. Maçı kazanmak için yapmamız gereken hamleleri, doğan sakatlıklardan dolayı erken yaptık. İkinci yarıdaki baskıları gol getirmeyince bir puan alarak ayrıldık. Şu süreçte artık her puan çok önemli. Bundan sonra içeride oynayacağımız 2 maçımızı kazanarak ligdeki hedefimizi üste taşımak istiyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursaspor, Kapılarını Dış Dünyaya Kapattı27 Şubat 2017 Pazartesi 19:03
  • Vali, Belediye Başkanı Ve Emniyet Müdüründen Bursaspor’a Ziyaret27 Şubat 2017 Pazartesi 18:48
  • Simovic Ve Muslera’ya Plaket27 Şubat 2017 Pazartesi 18:43
  • Yeni Transferler Yedek Başlıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 18:43
  • Okçular Gürsu’da Yarıştı27 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
  • Derbi Öncesi Takımlar Stada Geldi27 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
  • Derbide İlk 11’ler Belli Oldu27 Şubat 2017 Pazartesi 18:08
  • Beşiktaş Taraftarı Tt Arena’da27 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
  • Beşiktaş Derbi İçin Yola Çıktı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:38
  • Galatasaray, Tt Arena’ya Hareket Etti27 Şubat 2017 Pazartesi 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti