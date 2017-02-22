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Meslek atölyesinde eğlenceli eğitim

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Meslek atölyesinde eğlenceli eğitim
Samsun Lovelet Outlet AVM'nin minikleri geleceğe eğlenerek hazırlamak ve bilgilendirmek için düzenlediği 'Çocuk Meslek Atölyelerinde' bu hafta 'Çiçekçilik ve İlkyardım Atölyesi gerçekleştirildi. Minikler eğlenceli zaman geçirdi

Lovelet Outlet Alışveriş Merkezi (AVM) çocuklar için özel alarak düşünülerek tasarlanan çocuk kulübü her hafta sonu farklı bir serüvene eşlik ediyor. Lovelet'te Çocuk Meslek Atölyeleri'nde Çiçekçilik Atölyesi ve İlk Yardım (112) Atölyesi gerçekleştirildi.

İlk Yardım (112) Atölyesi'nde 'Yaşama yol ver' projesi ile 112 Acil ve Ambulans sistemleri konusunda duyarlılıklarını, bilgi seviyelerini arttırmak, kaza, hastalık, yaralanma durumlarında 112’ye nasıl ulaşacakları kavramının öğretilmesi ve 112 Acil Yardım Bilincinin oluşturulması amacı ile oluşturulurken, Çiçekçilik Atölyesi'nde ise çocuklar çiçeğin nasıl ekildiğini toprağın nasıl sulandığını öğrendi,başarılı olan her çocuğa başarı sertifikası verildi.

Çocukların zihinsel gelişimine de katkı sağlamak amacıyla uzmanlarca hazırlanan meslek atölyelerine büyük ilgi gösteren aileler ve çocuklar meslek atölyelerini kaçırmamaya özen gösteriyor. Haziran ayına kadar gerçekleşecek olan Meslek Atölyeleri'nde her hafta sonu eğlenceli bir meslek yer almaya devam edecek.

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