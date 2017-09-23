Mesut Bakkal: “Kırılgan Bir Dönemde Çok Önemli Bir Galibiyet Aldık”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kalecimize top gitmedi diyebilirim" dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kalecimize top gitmedi diyebilirim" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Gençlerbirliği, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 1-0 yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankara ekibinin teknik patronu Bakkal, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kırılgan bir dönemde çok önemli bir galibiyet aldık. Benim geldiğim sürede iki tane mağlubiyetimiz var. Göztepe maçındaki çıkış ve burada son dakikada 6 kişinin birden hücuma çıkması bence son derece önemliydi. Kalecimize top gitmedi diyebilirim, pozisyon vermedik" dedi.

"Sadece bir galibiyet aldık"

"Sadece bir galibiyet aldık. Bunun arkası gelecek" diyen Bakkal, "Maç kazandıkça çok daha işler yapacağıma inanıyorum. Taraftar çok iyiydi belli bölümler dışında inanılmaz desteklediler. İlk galibiyetimi taraftarım önünde aldığım için çok mutluyum" diyerek sözlerine son verdi.