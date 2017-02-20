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Mhp Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan Oldu

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Mhp Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan Oldu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı görevine Ersin Pehlivan atandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı görevine Ersin Pehlivan atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy'un ve yönetiminin görevden alınmasının ardından yapılan değerlendirmeler sonrasında Gölbaşı MHP'nin yeni İlçe Başkanı Ersin Pehlivan oldu. Genel Merkez tarafından ataması yapılan Pehlivan, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin ve MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya'nın takdirleri neticesinde Gölbaşı İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini ifade ederek, amaçlarının MHP'yi Gölbaşı'nda ve Türkiye'de iktidara taşımak olduğunu, bunun için de var güçleri ile çalışacaklarını belirtti.

Ersin Pehlivan, daha önce Gölbaşı Ülkü Ocakları Başkanlığı ve Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

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