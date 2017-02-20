Mhp’li Erdoğan, “Anayasa Değişikliği İle Devletin Hızlı Ve Kararlı Önlemler Alması Sağlanacak”

Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitleri anma" gecesinde konuşan Milliyetçi...

Ortaca Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve şehitleri anma" gecesinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Devletimizin ve Türklüğün bekası için mücadelemiz sürecek. Anayasa değişikliği ile Devletin hızlı ve kararlı önlemler alması sağlanacak." dedi.

16 Nisan tarihinde yapılacak referandum ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, Anayasa değişikliği paketi üzerinden Milliyetçi Hareket Partisine ve Milliyetçi, Ülkücü camiaya ayar vermeye çalışanlara seslendiğini söyleyerek; "MHP'yi ihanet ile suçlayanlara soracağımız sorular var. PKK'lılarn leşlerinin arkasından yürüyenlerin, bizim güvenlik güçlerimiz şehit olurken sesi çıkmayan, onların cenazesinde gözükemeyenlerin bize ülkücülük dersi verecek ne hakları var, ne hadleri var. Mecliste bütün partilerin katılımı ile bir Anayasa uyum komisyonu kuruldu. Bu komisyon yaklaşık 2 buçuk yıl çalıştı. Bu komisyona her parti kendi teklifini sundu. O komisyona Anayasanın ilk 3 maddesi değişebilir diye teklif sunanların bugün bize ayar vermeye hakları yok. Dün Türklüğü tartışmaya açanların bugün bize ayar vermeye hakkı yok." ifadelerini kullandı.

- "Sonuç ne olursa olsun biz bir milletiz"

1982 Anayasasının ve 16 Nisan'da oylanacak metnin ilahi olmadığını dile getiren Erdoğan, "Türk Milletinin geleceği ile vereceği karara saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. 17 Nisan günü ne sonuç çıkarsa çıksın. Biz bir milletiz. Kampanya sürecinde ülkemizi kamplaştırmaya, Anayasa paketi üzerinden yeni bir kavga ve kaos çıkartmak isteyenlere de MHP olarak fırsat vermeyeceğiz. MHP Anayasanın ilk 4 maddesine kimse dokunamayacak dedi. Anayasanın ilk 4 maddesi yerinde duruyor mu? Anayasadan Türklüğün çıkarılmasına izin vermeyeceğiz dedik. Çıkartıldı mı? Türkiye'de federasyona giden yolun açılmasına izin vermeyeceğiz dedik. Anayasanın 126. maddesi yerinde duruyor mu?" dedi.

- "FETO ile mücadelede geri adım yok"

FETO ile mücadele edilmesi konusunda ki ısrarlarının devam ettiğinin altını çizen Milletvekili Erdoğan, "önünde sonunda FETO'nun siyasi ayağı hesap verecek. MHP olarak bu konudaki mücadelemiz sürecek. Bizi kuyruğa takılmak ile suçlayan arkadaşlar, biz mi başkalarının yanına gittik, başlarımı bizim yanımıza geldi. Tek adamlığa giden yolu açtınız deniyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanına verilen fazladan yetki var mı yok mu açın bakın. Bugün Cumhurbaşkanı suç işlese 1982 Anayasasına göre meclisin yüce divana göndermesi mümkün mü? Değil. Şimdi oylanacak sistemde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar yüce divana gidecek." diye konuştu.

- "Devletin hızlı ve kararlı önlemler alması sağlanacak"

Anayasa değişikliği paketinin ileri sürüldüğü gibi Türkiye'nin önünü tıkamadığını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti; "Bu paket bir takım ayak oyunları ile hükümeti düşürme oyunlarının önünü kesecektir. Bu metin, terör örgütlerinin saldırılarının arttığı ve yakın coğrafyamızda yaşanan savaşın olduğu bir dönemde Türk Devletinin de hızlı ve kararlı bir şekilde kendi önemlerini alabileceği bir yapıya bizi kavuşturacaktır. Herkesi 16 Nisan günü sağduyuya davet ediyoruz."