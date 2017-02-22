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MHP'li Süslü'den Bahçeli'ye çağrı

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MHP'li Süslü'den Bahçeli'ye çağrı
MHP Eski İl Başkan Süslü, "Devlet Bey, 1 Kasım seçimleri öncesinde neden seçim çalışması yapmadığını delegeye ve milletimize anlatmalıdır" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun Eski İl Başkanı Ömer Süslü, "Mesele memleket meselesi diyorlar. Eğer gerçekten mesele memleket meselesiyse, Devlet bey önce parti içerisinde kongreyi toplayacak ve kendisini seçen delegeye beş ayda seksen vekilden nasıl kırk vekile düştüğünü açıklayacak" dedi.

MHP'li Süslü şöyle devam etti; "Delegenin kantarında tartılacak ve kim ağır basarsa onunla ülkücüler yoluna devam edecek. Akabinde 7 Haziran'da AK Parti ile neden, onurlu ve dik bir şekilde koalisyon kurma imkanı varken kurmadığını, kendisinin ve partimizin oyun bozan, uyumsuz, iktidardan ve sorumluluk almaktan kaçan bir parti ve lider gibi gösterilmesine müsaade ettiğini, 1 Kasım seçimleri öncesinde neden seçim çalışması yapmadığını delegeye ve milletimize anlatmalıdır” dedi.

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