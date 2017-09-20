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Milas’ta Balık Ağı Hırsızı Kıskıvrak Yakalandı

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Milas’ta Balık Ağı Hırsızı Kıskıvrak Yakalandı
Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesinde bir vatandaşın bahçesindeki balık ağlarının çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık...

Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesinde bir vatandaşın bahçesindeki balık ağlarının çalınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisini ağlarla birlikte kısa sürede yakaladı.

Milas'a bağlı Kıyıkışlacık Mahallesinde yaşanan balık ağı hırsızlığı, jandarma ekipleri tarafından şüphelinin kısa sürede yakalanmasıyla sonuçlandı. Kıyıkışlacık'ta yaşayan Hasan Ç.'ye ait balık ağlarının evin bahçesinden çalındığı ihbarını alan Milas Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Değeri yaklaşık 2 bin lira olan balık ağlarını çalan hırsızın, 48 KD 622 plakalı beyaz bir araçla kaçtığını belirleyen jandarma ekipleri, Jandarma Motosikletli Asayiş Timinin de görev aldığı geniş kapsamlı bir yol kontrolü uygulaması başlattı.

Şüpheli aracı yol kontrolünde durduran jandarma, hırsızlık şüphelisi S.Ö.'yı balık ağlarıyla birlikte yakaladı. İfadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen S.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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