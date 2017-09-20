Milas’taki Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği Ekipleri'nce Milas'ta şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulamada gözaltına...

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği Ekipleri'nce Milas'ta şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulamada gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas'ta KOM Grup Amirliği ekiplerinde şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulamada Emek Mahallesi, Hamdi Mergen Caddesi üzerinde 1 kişiden şüphelenilerek kimlik sorgusu ve üst araması yapılaması sonucunda şahsın Y.G. isimli kişi olduğu ve üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle gözaltına alınmıştı.

Şahsın ifadesi doğrultusunda Ekinambarı Mahallesi'ndeki işyerinde de yapılan aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Y.G., Milas Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.